FC Twente maakt pas laat het verschil tegen degradatiekandidaat FC Emmen en staat weer vijfde

In de eerste helft kregen beide ploegen mogelijkheden. FC Emmen-spits Richairo Zivkovic schoot net naast, terwijl Cerny namens Twente stuitte op keeper Mickey van der Hart.



Na rust bleven kansen uit, tot Vlap na zeventig minuten op fraaie wijze een vrije trap raak schoot. Het was zijn tweede treffer nadat hij begin april een doelpuntloze periode van bijna een jaar had beëindigd. Op aangeven van Vlap zorgde Cerny in de 75ste minuut voor de beslissing. In blessuretijd was het slotakkoord voor Vlap, de assist was van invaller Denilho Cleonise.