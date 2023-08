FC Twente met Joshua Brenet en Youri Regeer naar Istanbul

FC Twente is woensdag met Joshua Brenet en Youri Regeer in het vliegtuig gestapt naar Istanbul voor de komende ontmoeting met Fenerbahçe in de play-offs van de Conference League. Beide spelers zijn op tijd hersteld van blessures die ze zondag opliepen in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle in de eredivisie.