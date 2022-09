FC Twente schrijft zwarte cijfers na sportief goed seizoen

FC Twente heeft niet alleen sportief, maar ook financieel een goed jaar achter de rug. De voetbalclub uit Enschede meldde bij de presentatie van de jaarcijfers dat het 2 miljoen euro winst heeft gemaakt in het seizoen 2021-2022. FC Twente, dat enkele jaren geleden in grote financiële problemen zat, dankt die zwarte cijfers vooral aan de transferinkomsten.

De ploeg van trainer Ron Jans eindigde in de Eredivisie op de vierde plek en plaatste zich zo voor het eerst in acht jaar voor Europees voetbal. FC Twente bleef aan het begin van dit seizoen echter steken in de play-offs van de Conference League. Fiorentina was over twee duels te sterk (1-2).

Hoewel in de eerste maanden van het vorig seizoen weinig tot geen publiek bij de wedstrijden mocht zijn, zag FC Twente de omzet ten opzichte van een jaar eerder toch met 8,5 miljoen stijgen naar 26,9 miljoen euro. De kosten namen met ruim 7 miljoen toe, naar 27,5 miljoen. Het operationeel bedrijfsresultaat is daardoor 600.000 euro negatief, maar dankzij diverse transferinkomsten - waaronder de verkoop van Joël Drommel aan PSV en Queensy Menig aan Partizan Belgrado - sloot FC Twente het seizoen toch af met een winst van 2 miljoen.

In het boekjaar 2020-2021 leed Twente een verlies van ruim 1,7 miljoen euro. Voor het huidige seizoen houdt de club rekening met een verlies van 1 miljoen euro, al kan dat nog veranderen via de aan- of verkoop van spelers.

Landskampioen Ajax maakte eerder deze week bekend afgelopen seizoen 24,3 miljoen euro verlies te hebben gedraaid, ondanks de tientallen miljoenen die de club verdiende in de Champions League. De Amsterdammers verwachten dit jaar wel in de plus te eindigen vanwege de hoge transferinkomsten van afgelopen zomer.