FC Twente strikt nieuwe financieel directeur

,,Ik ben allereerst trots deze positie bij FC Twente te mogen bekleden", laat de 41-jarige Hoogstoevenbeld weten. ,,De komende periode zal ik samen met mijn team bij FC Twente bouwen aan een stevig financieel en operationeel fundament, wat nodig is voor ondersteuning van de sportieve, maatschappelijke en commerciële prestaties.”

Edward van der Veen, interim-directeur van FC Twente, juicht de komst van Hoogstoevenbeld toe. ,,Hij is een professional die een belangrijke positie binnen de club gaat invullen. Zijn opgedane ervaringen bij de Rabobank zullen voor FC Twente een absolute meerwaarde zijn. Financiële stabiliteit is belangrijk voor de club. De komst van Martijn is belangrijk voor FC Twente om de club financieel en operationeel klaar te maken voor de toekomst.