FC Utrecht aast op Remco Balk

FC Utrecht zet vol in op de komst van Remco Balk (19). De Domstedelingen hopen de aanvaller van FC Groningen, tegenstander van vanavond, te verleiden voor een overstap nu hij bij zijn werkgever in een contractimpasse zit.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus trok eerder deze week een aanbieding voor contractverlenging aan Balk in. ,,Hij heeft bij ons aangegeven met wat andere clubs in gesprek te willen en dat verhaal aan te willen horen. Wij zijn al maanden met elkaar in gesprek en hebben steeds aangegeven de contractbesprekingen voor het einde van het jaar te willen afronden. Wij hebben een beetje het gevoel dat het gerekt is en dat ze nu zeggen: wij gaan nog met een paar anderen praten. Daar zijn we teleurgesteld over. De situatie voelt niet goed voor ons en dat heeft ons de keuze laten maken dat we de aanbieding voor Remco hebben ingetrokken.”

Dat betekent dat Balk in principe transfervrij is in de zomer. FC Utrecht hoopt van de situatie te profiteren en Balk te overtuigen om voor de Domstad te kiezen. De club denkt daarvoor goede papieren te hebben. Balk is eveneens aangeboden bij AZ.

Mocht Balk er met een geïnteresseerde club niet uitkomen, staat de deur bij FC Groningen volgens Fledderus wel op een kiertje. ,,Het lijkt er op dit moment op dat Remco en FC Groningen de toekomst niet met elkaar ingaan, al weet je het nooit in het voetbal. We gooien de deur niet helemaal dicht, die staat nog op een kleine kier. Misschien krijgt hij geen goed gevoel bij de gesprekken met andere clubs, of misschien krijgt hij er een heel goed gevoel bij om toch nog bij FC Groningen te blijven.”

Balk debuteerde in september namens FC Groningen in de eredivisie en viel het meest op in de met 1-0 gewonnen wedstrijd tegen Ajax, waarin hij scoorde. Hij kwam namens de noorderlingen in negen eredivisieduels in actie.