FC Utrecht bijt zich stuk op Fortuna en verspeelt opnieuw punten onder Rick Kruys

Rick Kruys hield bij zijn officiële thuisdebuut in Stadion Galgenwaard vast aan de basisopstelling die vorige week een punt pakte bij RKC (1-1), na een tegentreffer ver in blessuretijd van Michiel Kramer. Hij zag zijn ploeg uitstekend beginnen tegen degradatiekandidaat Fortuna. Bij het eerste schot van afstand was het direct raak: clubtopscorer Bart Ramselaar (nu negen doelpunten) klopte Yanick van Osch.

Voor rust had Utrecht, zonder groot te spelen, ruimschoots kansjes waarmee verder afstand genomen had kunnen worden van het Fortuna van Utrechter Sjors Ultee. De ploeg kwam tot negen schoten, Fortuna maar tot één. Maar, en dat is een hardnekkige kwaal in het Utrechtse, de thuisploeg verzuimde het overwicht in de score uit te drukken.

Volledig scherm Fabian de Keijzer. © Pro Shots / Remko Kool Een vaak terugkomende voetbalwet is dat de tegenstander dan wél toeslaat. Vlak na rust voorkwam Fabian de Keijzer dat nog met een dubbele redding, waarbij Djevencio van der Kust de derde inzet van de lijn haalde. Maar na een uur spelen was het alsnog raak via Zian Flemming, die profiteerde van een schot dat De Keijzer ditmaal niet goed verwerkte. Voor Flemming, Fortuna’s clubtopscorer, was het zijn zevende van het seizoen. Hij is in 2022 verantwoordelijk voor de helft van de productie van zijn club: vier van de acht treffers.

Dat doelpunt was een tik voor Utrecht, dat het overwicht verloor en echt moest oppassen niet de genadeklap van Fortuna te krijgen. Het publiek begon te morren, riep ‘Utrecht, wakker worden’ en ‘alles of niets’. Op het veld kwam daar weinig van terecht. De wedstrijd leek dood te bloeden en in een gelijkspel te eindigen, totdat Mark van der Maarel vlak voor tijd de 2-1 binnen knikte.

Alsof de frustratie niet groter kon, werd dat doelpunt na VAR-beraad afgekeurd door scheidsrechter Sander van der Eijk. Willem Janssen zou hands hebben gemaakt in aanloop naar het doelpunt van Van der Maarel. Zo ziet Kruys voor de tweede week op rij een overwinning vlak voor tijd door zijn neus geboord worden en blijft Utrecht sportief worstelen, met maar één zege in de laatste acht eredivisieduels. Dat liet het publiek in Galgenwaard ook horen aan de selectie met een luid en duidelijk ‘schaam je kapot’.

