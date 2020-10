FC Utrecht-doelman Paes haakt af bij Jong Oranje door positieve coronatest

Loting Sparta op bezoek bij ADO in eerste ronde KNVB-be­ker, derby in Limburg

3 oktober De loting voor de eerste ronde van de KNVB-beker is in de boeken. Sparta Rotterdam gaat in het enige duel tussen twee eredivisionisten op bezoek bij ADO Den Haag, terwijl in Limburg een derby tussen Roda JC en Fortuna Sittard aan de kalender wordt toegevoegd. De 28 wedstrijden worden op 26, 27 en 28 oktober oktober gespeeld.