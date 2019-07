‘FC Utrecht gaat verrassen met een goede trainer en goede aankopen’

Wie wordt er kampioen?

,,In principe zijn alle voorspellingen in dit stadium nog volstrekt zinloos. Ik word er altijd door gevraagd, door verschillende tijdschriften en andere media maar ik zeg altijd dat je het met een grote korrel zout moet nemen. Er kan nog van alles gebeuren op de transfermarkt. Clubs kunnen hun belangrijke spelers nog kwijtraken en al die oefenduels zeggen me ook niet zoveel. Wat dat betreft is Ajax het beste gewapend tegen wat nog eventueel komen gaat: transfergeweld uit het buitenland. Zij hebben al doorgeschakeld en mochten Ziyech en Neres nog weggaan dan is daar geen absolute paniek. Feyenoord heeft dat, weliswaar gedwongen, niet gedaan. Dit kunnen straks zelf het grote slachtoffer worden als Ajax toch nog Steven Bergwijn haalt en PSV op hun beurt Steven Berghuis. Ajax is qua portemonnee nu eenmaal niet meer zo afhankelijk daarvan. Die hebben, zeker ook afgaand op de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de grootste kans om kampioen te worden. Ik zag daar de contouren van het Ajax van vorig jaar. Bij PSV zag ik dat helemaal niet.”