FC Utrecht heeft eerste zomerversterking binnen, Bologna hengelt naar Denso Kasius

Het contract van Booth bij Bayern loopt af, waardoor hij in de zomer transfervrij kan overstappen. Booth is een Amerikaans jeugdinternational, die in 2019 van Real Salt Lake naar Bayern overstapte. Hij speelde voornamelijk voor de belofteploeg, maar maar maakte wel zijn debuut in het eerste in een wedstrijd in de DFB-Pokal. Hij viel toen 22 minuten in.

Denso Kasius

Daarnaast lijkt FC Utrecht een onverwachtse meevaller te kunnen krijgen op de transfermarkt. Volgens meerdere Italiaanse media, waaronder Sky Sport Italia, is Denso Kasius (19) in beeld voor de rechtsbackpositie bij Bologna. Het medium meldt dat er met een eventuele deal mogelijk 2,5 miljoen euro gemoeid is. Kasius’ management bevestigt dat er veel buitenlandse interesse is, maar wil er verder niets over kwijt.

Kasius staat al lang bekend als een van de grotere talenten in de jeugdopleiding van Utrecht. Op dit moment is hij verhuurd aan FC Volendam, waar de Delftenaar indruk maakt. Bologna zoekt een jonge rechtsback en heeft volgens Sky twee opties: Calvin Ramsay van Aberdeen en Kasius. Volgens het medium zijn de onderhandelingen met Utrecht gestart en zijn er serieuze kansen dat het tot een overeenstemming komt. Dat zou een grote financiële meevaller voor Utrecht kunnen zijn, dat gebaat is bij transfers om de boekhouding op orde te houden.