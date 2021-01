FC Utrecht: in Galgenwaard ligt flink wat reparatiewerk

Tijdens de ultrakorte winterstop in de eredivisie is het tijd voor een tussenbalans. Wie draait op volle toeren, wie vreest voor de komende maanden? En welke speler gaat het verschil maken voor zijn club? Deel 9: FC Utrecht, de nummer 10.

Verloopt het seizoen naar wens?

FC Utrecht viert het vijftigjarig bestaan dit jaar en op alle vlakken valt het tegen. Een feest kan de club er niet van maken: er zijn geen supporters. Daarnaast vertrok trainer John van den Brom tussentijds naar Racing Genk. En dan valt het sportief ook nog eens tegen, met veel wedstrijden vol gemiste kansen en uitblijvende zeges. Waar de club graag dichter tegen de vaderlandse top wilde aanschuren, staat FC Utrecht op een uiterst teleurstellende tiende plek met slechts drie overwinningen in veertien wedstrijden. Onder de recent aangestelde René Hake, die na het vertrek van Van den Brom al interim-coach was, wil de club in de tweede seizoenshelft reparatiewerk uitvoeren.

Tussenbalans

Wordt het een spannende transferperiode in Utrecht?

FC Utrecht is niet van plan om de selectie om te gooien in de winterse transferperiode. De clubleiding had meer verwacht van deze selectie, maar behoudt het vertrouwen in het aanwezige materiaal. De groep is eerder te breed dan te smal en dus ligt het in de lijn der verwachting dat een enkele speler (al dan niet tijdelijk) zal vertrekken. FC Utrecht heeft in principe niet het financieel vermogen om flink te investeren en is niet naarstig op zoek naar een specifieke versterking, al staat technisch directeur Jordy Zuidam er inmiddels om bekend altijd wel met een zogeheten buitenkansje op de proppen te komen. Zijn eerste zet is het binnenhalen van Benaissa Benamar van Telstar.

Op welke speler moeten we letten in de tweede seizoenshelft?

Adrián Dalmau. Hij is inmiddels bijna een eeuwige belofte bij FC Utrecht, waar hij al anderhalf jaar onder contract staat, maar door blessures tot welgeteld 529 eredivisieminuten en zes eredivisiedoelpunten kwam. Nu is Dalmau fit en was hij in invalbeurten voor de winterstop tegen FC Emmen (2-3 winst) en AZ (2-2) direct beslissend. Vaak was bij FC Utrecht de kritiek dat er zo onzorgvuldig met de kansen werd omgesprongen in de eerste seizoenshelft. Een fitte Dalmau kan dat beeld definitief doen draaien.

Prognose eindklassering:

7de.