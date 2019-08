FC Utrecht maakt zich op voor entree Dalmau

Zijn reservebank krijgt een kwaliteitsinjectie. ,,Het is positief dat Adrián Dalmau normaal gesproken kan aansluiten”, vertelt Van den Brom. ,,Hij is fit, heeft geen last en kan alles doen. Net als Jean-Christophe (Bahebeck, red.) heeft hij de hele week qua training volledig ingevuld. Maar hij komt van ver. Heeft vakantie gehad en de hele voorbereiding gemist. Dan moet je geduldig zijn met dat soort jongens die je nieuw haalt, in een nieuwe omgeving, met een andere manier van trainen en een andere ondergrond.”



Van den Brom beslist morgen of Bahebeck, die een gebroken voorbereiding afwerkte, zondag al bij de groep zit of volgende week pas. Patrick Joosten was vandaag ziek, maar de Amersfoortse trainer verwacht hem er morgen gewoon bij op de afsluitende training. Simon Makienok, Joris van Overeem, Sander van de Streek en Justin Lonwijk ontbreken zondag.