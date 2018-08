FC Utrecht met fitte groep naar pittige seizoensopener

Simon Makienok is één van de spelers die nog niet de volledige wedstrijd kan spelen. Na zijn blessure die hem vorig jaar bijna het hele seizoen langs de kant hield, bouwt de Deen nog steeds op naar complete wedstrijdfitheid. In de voorbereiding kreeg hij een kleine tegenslag. Dat gold ook voor Gyrano Kerk, die in de oefenwedstrijd tegen Portsmouth (1-1) geblesseerd uitviel. Ook hij gaat geen 90 minuten maken.



Andere spelers die nog niet in staat zijn voor een compleet duel zijn Patrick Joosten en aanwinsten Nicolas Gavory en Emil Bergström. De laatste twee hebben maar een kort gedeelte van de voorbereiding meegedraaid bij FC Utrecht. Maar, zo stelde hoofdtrainer Jean-Paul de Jong vanmorgen, alle vijf ‘kunnen wel een bijdrage leveren aan de wedstrijd’. Wie er niet bij is, is assistent Luc Nijholt. Zijn vertrek bij de club werd vanmorgen bekend na onvrede over zijn rol.



FC Utrecht zal in goeden doen moeten zijn om een resultaat te halen bij de landskampioen. PSV won de laatste 22 thuiswedstrijden (!) van FC Utrecht en is al 37 thuiswedstrijden ongeslagen tegen de bezoekers. Op 25 oktober 1980 lukte FC Utrecht het voor het laatst om te winnen (2-3). Leo van Veen, Ton de Kruyk en Gerard van der Lem scoorden toen.