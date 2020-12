FC Utrecht met gehavende selectie naar Arena voor bekerduel met Ajax

Voor FC Utrecht staat morgenavond nu al een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen op het programma. Uitgerekend Ajax is in de tweede ronde de tegenstander. Met een uitgedund middenveld hoopt hoofdcoach René Hake de loodzware wedstrijd naar zich toe te kunnen trekken.

Door Jeffrey van der Maten



Voor Leon Guwara, Emil Bergström en Adam Maher komt het duel met Ajax nog te vroeg. Groter was voor René Hake de teleurstelling dat hij ook niet over Simon Gustafson kan beschikken. De Zweed hield te veel pijntjes over aan het duel met PSV (2-1 nederlaag) om ook in de Johan Cruijff Arena aan te treden. ,,Het risico voor morgen is te groot”, aldus Hake. ,,Het is mijn verantwoordelijkheid om goed met de gezondheid van de spelers om te gaan.”

Lees ook Opgeleefde Ihattaren helpt PSV aan zwaarbevochten zege op FC Utrecht

Met het ontbreken van Maher en Gustafson is het middenveld van Hake morgenavond flink ontmanteld. Bang voor een avondje puzzelen over zijn opstelling is hij echter niet. ,,We hebben er nog wel een paar over, dus we kunnen het wel op een aardige manier invullen. We hebben genoeg opties.” Hake kan onder meer een beroep doen op spelers als Joris van Overeem, Sander van de Streek en Bart Ramselaar.

Waar FC Utrecht zich vorig jaar langs de amateurs van Excelsior ‘31, FC Groningen, FC Eindhoven, Go Ahead Eagles en Ajax naar de uiteindelijk niet gespeelde bekerfinale knokte, wacht nu in het tweede bekertreffen al een monsterklus. Na de zege bij FC Dordrecht (2-4) wacht het bezoek aan Ajax. ,,Dit is nu al een heel belangrijke wedstrijd voor ons”, aldus Hake. ,,Voor de club is het bekertoernooi erg belangrijk. Dat we dan nu al de horde Ajax moeten zien te nemen, maakt het natuurlijk extra zwaar. Maar dat maakt de uitdaging voor ons eigenlijk des te groter.”

Volledig scherm FC Utrecht kon vorig jaar feesten na de bekerzege op Ajax. © BSR Agency