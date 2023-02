FC Utrecht na vernedering door Spakenburg: ‘Het is een regelrechte schande’

,,Het lijkt op onderschatting, maar daar hebben we vooraf juist op gehamerd”, vervolgde Van der Hoorn. ,,Ik ben er altijd in blijven geloven. Ook toen het 3-1 werd. Ik dacht toen wel: het wordt lastig. Dit is een harde klap.” Ondertussen hieven boze Utrecht-fans het ‘Schaam je kapot” aan. ,,Volkomen terecht”, vond Van der Hoorn.



,,Dit is een nachtmerrie", zei Aleksandar Rankovic, die de zieke Michael Silberbauer op de bank verving. ,,Dit is een harde klap die we moeten verwerken. Wij kunnen alles analyseren, maar vanaf het begin had ik het gevoel al dat de tegenstander veel meer energie in de wedstrijd stopte. Daar had ik nog voor gewaarschuwd. Van onderschatting was geen sprake. Complimenten voor Spakenburg, ze hebben lef getoond en met veel energie gespeeld. Een verdiende overwinning.”