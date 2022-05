FC Utrecht ontvangt Vitesse in heenduel eerste ronde play-offs

FC Utrecht oogt lamgesla­gen, maar seizoen kan in twee weken geslaagd zijn

FC Utrecht ontvangt morgen (21.00 uur) Vitesse in de halve finales van de play-offs. Het vertrouwen is broos na de blamage bij degradant Willem II (3-0) op de slotdag van de eredivisie. Interim-trainer Rick Kruys kondigt wijzigingen aan in zijn basisopstelling én heeft – op de langer geblesseerden na – iedereen beschikbaar.

