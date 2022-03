FC Utrecht presenteert Advocaat én Silberbauer ter aanvulling van staf

RKC bezorgt Vitesse horrorweek met uitzege in Arnhem

Vitesse heeft thuis tegen RKC de vervelende nasmaak van de Conference League-uitschakeling tegen AS Roma niet weg kunnen spelen. Sterker, de ploeg van Thomas Letsch kent een vreselijke week na een nieuwe nederlaag, want RKC was in de Gelredome met 1-2 te sterk.

20 maart