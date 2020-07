FC Utrecht speelt ook tweede oefenwedstrijd tegen Belgische tegenstander gelijk

Een van richting veranderde inzet van Gyrano Kerk, een eigen doelpunt van Shawn Adewoye en een benutte strafschop van Simon Gustafson zorgden ervoor dat FC Utrecht uiteindelijk drie keer scoorde. Namens Genk was Dessers eenmaal trefzeker. Ook vandaag probeerde trainer John van den Brom volop spelers uit, net als in de eerste oefenwedstrijd vorig weekend in Antwerpen toen FC Utrecht met 0-0 gelijkspeelde tegen Royal Antwerp.

Dat eredivisiewedstrijden om 16.30 uur starten, is nieuw. ,,Dat tijdstip ontvangen we niet met gejuich”, stelt voorzitter Teun den Hartog van de supportersvereniging van FC Utrecht. ,,Al is het beter dan zondagavond, dat slaat echt nergens op. Maar op zaterdagmiddag heb je nog supporters die werken of zelf sporten. Wij hebben aangegeven dat we het een ongelukkig tijdstip vinden en we hebben onze voorkeuren uitgesproken naar de club en het Supporterscollectief Nederland.”