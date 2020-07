FC Utrecht terug op het veld, ongekend lange voorbereiding van start

In de tien weken voorbereiding gaat FC Utrecht volle bak oefenwedstrijden spelen. In augustus zijn er verplichte oefenwedstrijden tegen eredivisieclubs, een initiatief van zendgemachtigde FOX Sports . Maar FC Utrecht kijkt ook over de grens en zal onder meer oefenwedstrijden spelen tegen het Belgische Racing Genk, de nieuwe club van oud-spits Cyriel Dessers, Royal Antwerp en het Luxemburgse Dudelange. Dit jaar wordt er geen zomers trainingskamp belegd.

Voorbereiding

Opvallend is de diversiteit binnen eredivisieclubs hoe om te gaan met de voorbereiding in deze coronatijden. Ajax bijvoorbeeld start pas op 1 augustus en viert nu vakantie, terwijl FC Utrecht dus in de maand juni vrij had. FC Utrecht behoort, samen met Vitesse, FC Twente en Fortuna Sittard, tot de clubs die het vroegst aan de voorbereiding beginnen.

In deze unieke coronasituatie weet niemand precies waar je goed aan doet. ,,Maar wat wij doen, is geen nattevingerwerk”, legt trainer John van den Brom uit. ,,We hebben ook contact gehad met andere trainers. Op een gegeven moment dachten we: waar trainen we nog voor? En dus hebben we de spelers toen vrij gegeven. Ook met de gedachte dat we ze misschien eerder moesten terugroepen als de bekerfinale nog had worden gespeeld. Nu kiezen we dus voor een lange voorbereiding en als ik zie hoe die jongens vorige week binnenkwamen… Vol vuur.”