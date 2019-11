FC Utrecht vol zelfvertrouwen naar Ajax: ‘Ze geven veel ruimtes weg’

Makelaarskantoor SEG Kees Vos: In het voetbal regeert de angst

9 november Niet de veel bekendere namen als Mino Raiola of Rob Jansen, maar makelaarskantoor SEG van Kees Vos (46) is het grootste van Nederland. Hoe invloedrijk is een zaakwaarnemer in het hedendaagse voetbal? ,,Die mythe dat je heel gemakkelijk miljonair wordt. Wat een onzin.’’