FC Utrecht wil in jubileumjaar nu écht top 3 aanvallen: ‘Lat moet hoger’

Een aanval doen op de traditionele top 3. Dat is de missie van FC Utrecht in het jubileumjaar. Een missie die wel vaker heeft geklonken in Utrecht, maar nu in het jaar van het 50-jarig bestaan kracht wordt bijgezet met T-Mobile als nieuwe geldschieter.

In een heuse talkshow in de Galgenwaard klonk de doelstelling regelmatig. Trainer John van den Brom reageerde een beetje gepikeerd toen er door de tafelgasten voorzichtig werd gegniffeld om de ambitie.



,,Ik ben blij dat het wordt uitgesproken. Als grote club moet je, vind ik, die ambitie hebben. We hebben erover gesproken en gaan er alles aan doen", aldus Van den Brom. Daarmee doelt hij voor een groot deel op het intact houden van de selectie. ,,We zijn in een andere categorie gaan scouten en hebben nu jongens die geloven in dit plan." Clubeigenaar Frans van Seumeren: ,,Men gelooft het misschien niet, maar wij willen de top 3 aanvallen."

Technisch directeur Jordy Zuidam wil 'de Max Verstappen van de eredivisie' worden. ,,We hebben in 2013 een plan neergelegd om structureel bij de subtop te horen. We hebben hoge pieken gehad en ook wat dalen. We hebben het fundament gelegd en nu is het tijd om de lat hoger te leggen", aldus Zuidam. ,,Het zou ook gek zijn als we nu tevreden zouden zijn."

Kerk

FC Utrecht hoopt spelers als Gyrano Kerk te behouden. Kerk, uitgeroepen tot beste FC Utrecht-speler van het jaar, was ook aanwezig op de verjaardag van zijn club. ,,In de voetballerij weet je het nooit", antwoordde hij met een understatement op de vraag of hij ook volgend jaar in Utrecht voetbalt. Zuidam reageerde gevat: ,,Iedere speler heeft een prijskaartje. Maar als Gyrano vertrekt, dan hoeven we in ieder geval geen hypotheek te nemen op het stadion.”



Want het in eigen handen krijgen van het stadion is het doel van Van Seumeren. ,,We zijn goed op weg om het stadion te kopen", onderstreepte hij. ,,Ondanks de crisis staan we er niet beroerd voor." Hoeveel T-Mobile jaarlijks bijdraagt werd niet duidelijk. ,,Voldoende", zei algemeen directeur Thijs van Es met een glimlach.

Via T-Mobile hoopt FC Utrecht ook de beleving voor de fans te verbeteren door bepaalde technologische snufjes. Mogelijk dat daarbij ook kan worden geleerd van Bayern München, dat eveneens door het Duitse telecombedrijf wordt gesponsord.

Op de verjaardag van de club werden diverse felicitaties van voormalige spelers getoond, waaronder ook een van Dries Mertens. Ook Mihai Nesu sprak een emotionele boodschap in, wat tot emoties leidde bij de hoofdpersonen. Nesu liep in 2011 tijdens een training van FC Utrecht een dwarslaesie op.

Boosheid over bekerfinale

Bij FC Utrecht heerst nog altijd boosheid over het niet spelen van de bekerfinale. Toch wil de club niet meer te lang stilstaan bij het besluit van de KNVB.

,,Ik ben nog steeds uitermate teleurgesteld en vind het nog steeds volstrekt onbegrijpelijk”, zei clubeigenaar Frans van Seumeren nog maar eens tijdens de 50e verjaardag van de club. Het werd duidelijk dat de pijn van het schrappen van de bekerfinale, in verband met het coronavirus, nog nauwelijks is afgenomen.

,,Ik kan nog steeds honderd redenen verzinnen om de bekerfinale gewoon nog voor 3 augustus te spelen”, zei trainer John van den Brom erover. Op die datum moet de club bekend zijn die namens Nederland Europa in gaat. ,,Maar je moet je er een keer bij neerleggen.”

