FC Utrecht wil zich mét Letschert herstellen van klap

Afgelopen zondag kwam de selectie van FC Utrecht bij elkaar. Niet voor een straftraining, een ouderwetse bosloop, maar om de koppen bij elkaar te steken. Letschert – toen nog niet welkom – kwam op eigen initiatief en bood zijn excuses aan aan staf en spelers. Dinsdag werd hij in genade aangenomen en woensdag was hij weer volwaardig selectielid.



Na een reeks van acht ongeslagen wedstrijden was daar plotseling die ruime nederlaag bij ADO Den Haag én het incident met Letschert in de kleedkamer. Trainer Dick Advocaat zegt dat alle neuzen inmiddels weer dezelfde kant op staan. ,,Dit maken we toch wel eens meer mee? Tenminste, ik heb het wel vaker meegemaakt. Je neemt maatregelen, bespreekt het en je gaat weer over op de orde van de dag.”



Eerder dit seizoen werd Oussama Tannane voor de rest van het seizoen geschorst na herhaaldelijke misdragingen op de training. Letschert, uiteraard in een heel andere situatie, kwam er begenadigder vanaf. Speelt in zo’n beslissing ook mee dat de cruciale ontknoping van het seizoen nadert? ,,Ik heb wel eens geleerd dat je jezelf nooit in de vingers moet snijden, dus misschien heeft dat onbewust meegewerkt”, aldus Advocaat. ,,Maar het waren zeker twee heel verschillende incidenten. Daar neem je je beslissing op. Tannane ging iets verder.”