FC Utrecht wimpelt interesse in Ramselaar van Millwall en andere clubs af

FC Utrecht is niet van plan om clubtopscorer Bart Ramselaar (25) te verkopen. De middenvelder staat in de belangstelling van het Engelse Millwall (elfde in de Championship) en een Chinese en een Italiaanse club, maar Utrecht houdt de boot af. Intussen wordt het papierwerk afgerond voor een overgang van doelman Maarten Paes naar Dallas FC in de Amerikaanse Major League Soccer.

Ramselaar is met zes eredivisiedoelpunten bezig aan een behoorlijk seizoen en bovendien loopt zijn contract komende zomer af. Wel heeft FC Utrecht een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen en de club wil die gaan lichten. Utrecht ziet Ramselaar graag blijven dit seizoen en heeft besloten de ingekomen biedingen niet te accepteren. Alleen een zeer riant bod kan die insteek doen veranderen.

Wel vertrekt Paes snel bij Utrecht. De 23-jarige keeper verloor deze winter zijn basisplek aan Fabian de Keijzer (21) en dat was voor Dallas FC uit de MLS reden om zich te melden in de Domstad. Dallas had Paes al langer op de radar. Het papierwerk wordt in orde gemaakt voor een huurtransfer, waarbij een optie tot koop wordt bedongen. De transfermarkt is nog niet open in Amerika en de competitie aldaar gaat pas over ruim een maand van start.

Afgelopen zondag zat Paes op de tribunes van Stadion Galgenwaard tegen Ajax (0-3), toen hij buiten de selectie werd gelaten om zijn overstap in orde te maken. ,,Dat is in overleg besloten. We hebben hem de ruimte gegeven om daar concreet iets mee te doen. Dan weet je wel hoe ver het is”, aldus trainer René Hake zondag. Utrecht haalde de verhuurde Thijmen Nijhuis (23) al terug van MVV om het aantal keepers weer op peil te brengen.

Paes lijkt niet de laatste vertrekker te zijn. Ook een vertrek van Simon Gustafson (27) is bespreekbaar. Voor hem is concrete interesse vanuit het buitenland. Daarbij loopt zijn contract komende zomer af en staat de Zweed open voor een nieuw avontuur. Al heeft Gustafson het wel naar zijn zin bij FC Utrecht en hoeft hij niet weg van de club. Verder mag Davy van den Berg (21) op huurbasis vertrekken. Eerder verkocht Utrecht al Adrián Dalmau aan Sparta en werd Benaissa Benamar aan FC Volendam verhuurd. Hij vertrekt definitief naar die club als Volendam dit seizoen promoveert.

Interessant is wat Utrecht zelf nog gaat doen tot en met Transfer Deadline Day. Door de beenbreuk van Naoki Maeda (27), voor wie zijn avontuur in de eredivisie welgeteld elf minuten heeft geduurd, valt er - na Dalmau - opnieuw een aanvaller weg bij Utrecht. Maeda was voor een halfjaar gehuurd van Nagoya Grampus met een optie tot koop, maar die wordt na de zware blessure niet gelicht. Al betekent het wegvallen van Maeda niet per se dat er een nieuwe aanvaller naar de Domstad komt.

Dat Mohamed Ihattaren (19) zeer concreet in beeld is om voor anderhalf jaar op huurbasis naar FC Utrecht te trekken en dat daar vergevorderde gesprekken over gevoerd zijn, is al sinds vorige week duidelijk. De middenvelder die bij Juventus onder contract staat, wil zelf ook graag naar Nederland. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Utrecht hoopt Ihattaren nog altijd te verwelkomen om komend halfjaar volledig fit te kunnen worden en dan een volledig seizoen een belangrijke kracht te worden in zijn geboortestad.

