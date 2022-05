FC Utrecht zeker van play-offs, maar vreest voor doelman De Keijzer

Door Rik Spekenbrink



FC Utrecht wist op voorhand dat het een heet avondje tegemoet ging. Hevig strijdend tegen degradatie leek PEC Zwolle de laatste tijd de wind redelijk mee te hebben, na de winterstop had het zelfs vier punten meer gepakt dan de bezoekers. Maar Utrecht, eigenlijk al in afwachting van de play-offs, maakte juist gebruik van het feit dat de tegenstander móest winnen. En met de motivatie zat het ook wel goed. Winnen lukte de ploeg van trainer Rick Kruijs echter niet, en dat was ook niet verdiend geweest.

Na een snelle ‘buitenkant paal’ van Anastasios Douvikas in de eerste minuut nam PEC Zwolle het heft in handen. Binnen tien minuten had het vier serieuze kansen bij elkaar gevoetbald. Twee keer redde De Keijzer, twee keer ging de bal niet op doel. De thuisploeg had meer vuur in het spel, maar na een minuut of twintig was dat ook ineens weer verdwenen. Niet toevallig was dat ook het moment dat FC Utrecht beter ging voetballen. Kostas Lamprou redde nog op een kopbal van Douvikas, vijf minuten later kopte Hidde ter Avest uit een corner van Adam Maher wel raak: 0-1.

PEC ging, zeker met de tussenstanden in Enschede en Tilburg, uiteraard op jacht naar de gelijkmaker. Twee keer rekende het zich rijk. Pelle Clement ging neer in de zestien, scheidsrechter Pol van Boekel leek naar de stip te wijzen, maar gaf een doeltrap. Even later maakte Gervane Kastaneer van dichtbij 1-1, maar greep de VAR in, want de aanvaller stond buitenspel.

Volledig scherm Doelman Fabian de Keijzer van FC Utrecht moet geblesseerd naar de kant. © ANP

Utrecht ging alsnog met een enigszins bedrukte stemming de kleedkamer in, want vlak voor rust raakte het doelman Fabian de Keijzer kwijt. Hij bracht de bal in, maar gaf al hinkend meteen aan dat het foute boel was. Met een van pijn vertrokken gezicht en ondersteund door twee verzorgers verliet hij het veld. Eric Oelschlägel verving de talentvolle keeper (21), die de afgelopen twee wedstrijden juist indruk maakte en ook in Zwolle kalmte uitstraalde en een paar keer goed ingreep. Hoewel de ernst nog moet blijken, lijkt het weer een zware blessure voor FC Utrecht.

Oelschlägel kreeg meteen het nodige te doen na rust. PEC drong aan, maar deed soms iets te opportunistisch, waardoor het achterin open kwam te liggen. Ter Avest had na een goede uitbraak zijn tweede kunnen maken, maar was oog in oog met Lamprou iets te wild. Moussa Sylla zag zijn schot door toedoen van Lamprou net voorlangs gaan.

Voor PEC dreigde, met ook Sparta vroeg op voorsprong in Groningen, een dramatische avond. Maar het gaf niet op, en werd beloond. Daishawn Redan kreeg de bal van Clement, werd onvoldoende gedekt, en klopte Oelschlägel. Douvikas had dé kans om het gejuich in het uitverkochte Zwolse stadion meteen de kop in te drukken, maar zag Lamprou zijn inzet knap tot corner verwerken.

De laatste twintig minuten was het alle hens aan denk voor FC Utrecht. Maar met een paar snelle counters werd het zelf ook nog gevaarlijk. Maar het bleef bij 1-1. Utrecht kan zich nu echt gaan opmaken voor het toetje. Zwolle gaat juist een angstige week tegemoet.

