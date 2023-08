FC Utrecht zet zichzelf voor paal in Zwolle: club verkeert nu al in crisis

Drie wedstrijden, nul punten en ook nog geen doelpunten. Dat is de oogst voor FC Utrecht, dat zich vanmiddag pijnlijk te kijk liet zetten tegen PEC Zwolle: 1-0. De ploeg van Michael Silberbauer, die volgende week kampioen Feyenoord treft, zit zwaar in de penarie.

Met de hoofden gebogen trokken ze na afloop langs het vak met meegereisde supporters. FC Utrecht heeft dit prille seizoen al een reputatie opgebouwd wat betreft doelloos over het veld hobbelen. Maar zo slecht, tandeloos en ogenschijnlijk ongeïnspireerd als vanmiddag tegen PEC Zwolle was het nog niet. Logische eindstand in Overijssel: een 1-0 overwinning voor de uit de Keuken Kampioen Divisie gepromoveerde club. Een overwinning die tot stand kwam nadat Ferdy Druijff twintig minuten voor tijd de penalty benutte, die ongelukkig was veroorzaakt door debutant Ryan Flamingo aan Utrechtse zijde met een overtreding op Zico Buurmeester.

De herfst laat nog bijna een maand op zich wachten, maar FC Utrecht verkeert alweer in crisis. Een andere sticker valt er niet te plakken op het gemoed van die zo ambitieuze ploeg van Galgenwaard. Ook de derde wedstrijd van het seizoen ging verloren, ook ditmaal scoorde het elftal van Michael Silberbauer niet. En net als vorige week tegen SC Heerenveen was het spel een regelrechte aanfluiting. Veelzeggende statistiek: qua expected goals ‘scoorde’ FC Utrecht het cijfer 0,06. Ofwel: net iets meer dan nul.

Dramatisch, onsamenhangend en tam was het negentig minuten aan een stuk wat FC Utrecht liet zien in Zwolle, waar Isac Lindberg in de punt van de aanval de plaats van de naar Celta de Vigo vertrokken Tasos Douvikas had ingenomen. De van Go Ahead Eagles overgekomen Zweed kwam er totaal niet aan te pas tegen de veel beter voetballende ploeg van Johnny Jansen.

Maar wie wel bij FC Utrecht? Marouan Azarkan, die in de eerste helft ontsnapte aan rood na een charge met twee benen, nog een beetje. Sean Klaiber een enkele maal, bijvoorbeeld toen hij na rust dichtbij een doelpunt was met een schot van afstand. Zoals ook linksback Souffian Elkarouani naar behoren speelde.

Dat was het wel. Geen moment wekte FC Utrecht de indruk dat het gemotiveerd was om de, gezien de slechte seizoensstart, broodnodige drie punten te pakken. Voornaamste ingrediënten in een wedstrijd waarin het elftal van Silberbauer te kijk werd gezet door de eerste divisie-kampioen: aanhoudend balverlies, nauwelijks diepte in het spel en een enkele wanhoopspoging van de debuterende invaller Oscar Fraulo die hoog in de tribune eindigde.

Drie duels, nul punten. Dat is de oogst vooralsnog voor FC Utrecht, dat vooralsnog al tien spelers aantrok (en er dertien liet gaan). Pikant detail: nog nooit wist de club in die eerste drie duels het net niet te vinden. Die mijlpaal is bereikt na het debacle van vandaag in Zwolle.

Volgende week zondag (12.15 uur) komt kampioen Feyenoord op bezoek in Stadion Galgenwaard. De titelverdediger speelt na twee gelijke spelen, tegen Fortuna Sittard en Sparta, om 14.30 uur de thuiswedstrijd tegen Almere City.

