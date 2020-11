FC Volendam klopt ook FC Eindhoven

Keuken Kampioen Divisie Energie lijkt weg bij NAC na besmettin­gen: vierde nederlaag op rij

30 oktober NAC Breda begon uitstekend aan het seizoen, maar ging vanavond tegen NEC voor de vierde wedstrijd op rij onderuit. Tegen een door corona geplaagd NEC leed het team van Maurice Steijn de derde competitienederlaag op rij, nadat er maandag in de beker al met 6-0 werd verloren bij Go Ahead Eagles. Terell Ondaan maakte in de achtste minuut al de winnende goal in Breda: 0-1.