FC Volendam pakt in slotfase cruciale punten tegen FC Emmen

FC Volendam pakte in de slotfase drie belangrijke punten door te winnen van FC Emmen. Na een sterke eerste helft van de uitploeg zonder goals sloeg het meteen toe in de tweede helft. Daarna gaf de ploeg van Dick Lukkien het helemaal weg en verloren ze een belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie.

De thuisploeg vloog uit de startblokken. In de eerste vijf minuten kwamen Daryl van Mieghem en Henk Veerman al tot kansen die werden gepareerd door Micky van der Hart. Nog voor de tiende minuut noteerde ook FC Emmen de eerste doelpoging dankzij Mark Diemers. Die leverde weinig gevaar op.

Daarna ging het duel in een wat lager tempo op en neer zonder dat er kansen werden gecreëerd. Richting de dertigste minuut werd het duel nieuw leven ingeblazen. Diemers wilde de bal doorgeven, maar die werd dermate van richting veranderd dat de bal op de binnenkant van de paal belandde. Deze kans schudde Volendam wakker en de thuisploeg zocht sindsdien meer de aanval.

Deze opleving was van korte duur, want Emmen had het overwicht in de eerste helft. Dit kon de uitploeg voor rust nog niet omzetten in goals.

Spannende tweede helft

Maar lang hoefden de Drenthenaren niet te wachten op de eerste goal na rust. Al na dertien seconden was het raak voor FC Emmen. Geklungel achterin bij Xavier Mbuyamba en Volendam-doelman Filip Stankovic zorgde ervoor dat Ole Romeny de bal via de paal en de doelman de bal binnen kon werken. Het doelpunt kwam uiteindelijk op naam van Stankovic.

Volledig scherm FC Emmen kwam in eerste instantie nog op voorsprong in Volendam. © Pro Shots / Vincent de Vries

Na de 0-1 liep Emmen achteruit en begon het kansen te regenen voor Volendam. Dat leverde in de 67ste minuut de gelijkmaker op. Benaissa Benamar kopte raak uit een voorzet van Van Mieghem. De thuisploeg bleef daarna doordrukken en was op jacht naar meer. De nummer veertien van de eredivisie kwam onder anderen via Veerman érg dichtbij de 2-1.

Die 2-1 kwam er uiteindelijk in de spannende slotfase. Het was Julius Dirksen die de bal in de verkeerde richting kopte. Bilal Ould-Chikh profiteerde en plaatste de bal in de verre hoek waarmee hij scoorde voor FC Volendam. Luttele minuten later besliste Van Mieghem de wedstrijd door een inschattingsfout van Keziah Veendorp. Van der Hart kon Veendorps fout niet repareren en mocht voor de derde keer vissen in het vissersdorp.

Door de nederlaag blijft FC Emmen in de degradatiezone op plek 16, terwijl het Volendam van Wim Jonk daar nu vijf punten bovenstaat op de veertiende positie.

Bekijk onderaan dit artikel alle video's over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists).

