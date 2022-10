FC Volendam-speler verdacht van ‘heftige mishandeling’ na mislukte versierpoging

De man die zich heeft gemeld naar aanleiding van een zware mishandeling in het vipgedeelte van Club Air in de Amstelstraat is FC Volendam-speler Tayrell W. Dat bevestigt de club na berichtgeving van AT5.

De politie verspreidde zondag in het opsporingsprogramma Bureau020 beelden van twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor de ‘heftige mishandeling’ van een vrouw in een nachtclub. Club Air bevestigt dat het incident daar plaatsvond. Het slachtoffer werd er in de nacht van zaterdag 16 op 17 juli mishandeld, nadat ze niet in ging op de avances van een man. Hij greep daarop haar linkerborst vast en samen met een andere man knepen ze haar keel dicht. Ook kreeg ze harde klappen waarbij ze haar kaak op drie plaatsen brak en een tand verloor. Beveiligingsmedewerkers en andere bezoekers moesten ze uit elkaar halen.

Een van de twee mannen meldde zich daarop bij de politie. Het gaat om Volendamspeler Tayrell W. (20), bevestigt een woordvoerder van de club. Over de stappen die de club tegen W. zal ondernemen, kan de club nog niets vertellen. ,,We zullen pas een standpunt innemen als we zoveel mogelijk informatie hebben. Op dit moment zijn we bezig met het verzamelen van de feiten en kijken we naar zijn rol. Hij heeft zich gemeld bij de politie en meer weten we nog niet.”

De woordvoerder zegt dat de club nog geen contact met W. heeft gehad. ,,We moeten hem zelf nog spreken. Maar wij willen zo snel als mogelijk met hem om de tafel om te kijken wat er gebeurd is.”

Hoogste amateurniveau

W. kwam zondag nog in actie voor Jong Volendam dat uitkomt in de Tweede Divisie, het hoogste amateurniveau. In de tachtigste minuut werd hij gewisseld in de wedstrijd die de club met 1-0 verloor van Scheveningen.

De voetballer speelde eerder in de jeugd van FC Twente en Go Ahead Eagles waarna hij via De Volewijckers in Amsterdam-Noord bij FC Volendam belandde. Vorig seizoen wist hij in de Tweede Divisie in 27 duels acht keer te scoren voor Jong Volendam waarmee hij een contract tot 2025 bij de club verdiende.

De vrouw moest na de mishandeling direct nog dezelfde dag een operatie ondergaan, waarbij ze acht schroeven in haar kaak kreeg. Die moesten zes weken blijven zitten, al die tijd moest ze haar tanden op elkaar houden. De impact van de mishandeling is enorm, aldus de politie.