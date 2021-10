FC Volendam staat bovenaan, maar de periodetitel is voor ADO Den Haag: ‘Raar verhaal hè?’

FC Volendam is de koploper na de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie, maar ADO Den Haag is de periodekampioen. Robert Mühren, spits van FC Volendam, vindt het er het zijne van.

Voor het eerst in zes jaar is FC Volendam koploper in de Keuken Kampioen Divisie. De Volendammers wonnen gisteravond met 3-2 van Almere City FC door twee goals en een assist van Robert Mühren. ,,Koploper! Ja, dat gaan we zeker vieren. Er gaat wel een glaasje in", zei de goaltjesdief voor de camera van ESPN, waar hij ook het feit kreeg voorgeschoteld dat FC Volendam geen periodekampioen is ondanks de koppositie: ,,Ja, dat is een raar verhaal hè?”

ADO Den Haag kreeg namelijk zes punten aftrek, maar die geldt alleen voor de algehele stand en niet voor de stand in de eerste periode. ,,Naja, prima toch. Als we de periode niet pakken, moeten we zorgen dat we de punten blijven pakken. Dat dit dan de regel met ADO is, het zij zo", aldus Mühren. Coach Wim Jonk zag vooral veel vreugde bij de mensen in Volendam: ,,Het stadion zit vol, de mensen willen erbij zijn. Ze zijn hier ook wat chauvinistisch, maar dat mag een keer hè.”

Groot feest

Bij ADO was het logischerwijs groot feest, nota bene vlak nadat de ploeg te horen had gekregen dat de zes punten aftrek definitief waren geworden. Coach Ruud Brood: ,,Ik ben heel trots op het team. Natuurlijk heb je het resultaat van een ander veld nodig (Excelsior verloor op bezoek bij NAC Breda, red.), maar ik denk dat het wel terecht is. Het is ontzettend knap wat ze hebben gepresteerd", aldus Brood, die met een periodetitelshirt in handen stond voor de camera: ,,De commercie is bezig, misschien moet ik 'm zo nog wel afrekenen", grapte Brood.

,,We hebben laten zien aan heel Nederland dat we ervoor blijven gaan, samen met de supporters. We hebben geen doelstelling, maar als je dan toch al de play-offs haalt... Hopelijk kunnen we eind oktober gewoon door, want in feite sta je nu bovenaan. We moeten er maar gewoon schijt aan hebben en zoveel mogelijk punten halen. We pakken nu een prijs en dat is niet niks.”

Volledig scherm ADo Den Haag viert de periodetitel. © Pro Shots / Johan Manders