Fer over gemiste strafschop in Klassieker: ‘Dat reken ik mezelf aan’

SamenvattingLeroy Fer verloor met Feyenoord pijnlijk van aartsrivaal Ajax. Het werd 0-3 in de Klassieker. De middenvelder verzuimde zelf zijn ploeg vlak voor rust op 1-1 te zetten door een strafschop te missen. ,,Dat kan een breekpunt in de wedstrijd zijn”, keek Fer na afloop terug bij ESPN .

,, Ik erger me dat ik de gelijkmaker niet maak”, refereert Fer aan de pingel. ,,Ja, dat reken ik mezelf aan.” Voor Feyenoord kwam de nederlaag in de Klassieker een week na de dreun bij ADO Den Haag. ,,We weten wat dit betekent voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt", aldus Fer, die plek 4 uit het zicht zag raken. ,,We zullen ons moeten oprichten, want we willen Europees voetbal halen. We krijgen vandaag gewoon heel knullige goals tegen.”

Dick Advocaat was ondanks de afgetekende nederlaag tevreden over het optreden van zijn ploeg. ,,Ik vind dat het elftal een reactie heeft gegeven’’, zei de oefenmeester. ,,De eerste helft waren we niet minder dan Ajax, maar de grote kansen die je krijgt moet je afmaken. De ploeg heeft geprobeerd een resultaat neer te zetten en keihard gewerkt. Na de nederlaag tegen ADO was ik kwaad, maar dat kan ik nu niet zijn.’’

Linssen

Aanvaller Bryan Linssen sloot zich aan bij de woorden van zijn coach. ,,Dit is heel zuur, want ik denk dat de uitslag groter is dan het verschil op het veld’’, aldus de linksbuiten. ,,Natuurlijk speelt Ajax makkelijker, maar het missen van de penalty was denk ik een kantelpunt. Het zat vandaag heel erg tegen bij ons. De wil en het enthousiasme waren groot, maar we brengen onszelf in de problemen.’’

Pratto waarschijnlijk niet meer in actie voor Feyenoord Lucas Pratto heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd bij Feyenoord al gespeeld. De Argentijn moest in de slotfase van het verloren duel met Ajax (0-3) met een ogenschijnlijk zware enkelblessure van het veld. De 32-jarige Pratto raakte geblesseerd toen hij een duel met Davy Klaassen aanging. Hij werd door twee ploeggenoten van het veld gedragen. ,,Hij lag in de kleedkamer net op de bank”, vertelde Bryan Linssen. ,,Hij had veel pijn, ja. Ik heb verder niet met hem gesproken. Ik heb hem alleen een hand gegeven. Dit gun je niemand.” Feyenoord nam Pratto in januari op huurbasis over van River Plate. Trainer Dick Advocaat deed nauwelijks een beroep op de spits, die deze zomer terugkeert naar Argentinië.

Volledig scherm Bryan Linssen. © ANP