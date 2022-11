Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü: ‘Hebben gedaan wat we moesten doen’

Drie dagen na de zwaarbevochten zege op Lazio (1-0) maakte Feyenoord uit bij Volendam geen fout: 0-2. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen”, aldus aanvoerder Orkun Kökçü over de simpele zege.

Kökçü erkende voor de camera van ESPN dat Feyenoord het na rust wel prima vond. ,,Ik denk dat we goed begonnen, daarna was het niet echt veel meer”, sprak de middenvelder. ,,Maar ik denk ook dat dat te maken heeft met de wedstrijd van afgelopen donderdag waarin we heel veel energie hebben gestoken als team.”

Feyenoord kon ook gas terug nemen omdat het door goals van Danilo en Sebastian Szymanski de rust in ging met een 2-0 voorsprong. ,,Maar ik heb ook gezien dat Ajax hier met 3-0 voor kwam (en bijna nog punten verspeelde: 2-3, red.)”, aldus trainer Arne Slot. ,,Dus was het niet handig dat we ons overwicht zo weinig in de score tot uitdrukking lieten komen.”

Desondanks was Slot dik tevreden. ,,Donderdag moesten we verdedigend heel veel arbeid leveren. Nu waren we heel goed aan de bal, zeker de eerste 20, 25 minuten waarin we elke keer wisten hoe we Volendam pijn moesten doen. Gelukkig maakte we vlak voor rust wel de 2-0.”

Volledig scherm De spelers van Feyenoord vieren de zege met de meegereisde aanhang. © ANP

En dus kende Feyenoord al met al een topweek. ,,Ja dat denk ik wel”, aldus Slot. ,,Maar dan met name door afgelopen donderdag. Uit bij Volendam winnen, is wel iets dat Feyenoord hoort te doen. De laatste 16 halen in de Europa League is wel heel prettig.”

Net als het feit dat Feyenoord in de eredivisie ook op koers blijft. ,,De vorige keer dat we een goede week hadden na FC Twente-thuis (2-0) en AZ-uit (1-3) lukte het ons niet om uit 33 doelpogingen meer dan één goal te maken waardoor we gelijk speelden tegen Fortuna”, wist Slot nog maar al te goed.

Zo ver lieten zijn spelers het dit keer niet komen. ,,Tegen Fortuna was de eerste helft heel slecht”, aldus Kökçü. ,,De trainer hamerde erop dat we scherp moesten beginnen. Het helpt als je vlak voor rust 2-0 voor komt. Daarna was het stabiel uitvoetballen en zo min mogelijk energie verspillen.”