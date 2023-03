Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü na Klassieker: ‘Wij laten zien: geen woorden maar daden’

Hoe de wedstrijd ging, wist de Turkse international even niet meer kort na het eindsignaal. ,,Maar het maakt me niks uit. Ik was er klaar mee dat ze (Ajacieden, red.) veel praten voor de wedstrijd en denken dat ze de beste zijn. We zijn van ze weggelopen en dat voelt lekker. Wij laten vandaag weer zien dat wij geen woorden maar daden zijn.”

Kökcü geeft toe dat hij tijdens de wesdtrijd ook tevreden was geweest met een punt. ,,Een gelijkspel was het minimale wat goed voor ons is, dus dan doe je rustig aan. Maar juist uit een corner scoor je dan de 3-2, dat is mooi.” Die hoekschop ging volgens de aanvoerder uit het boekje. ,,Dat de voorzet wordt doorgekopt hadden we getraind. Fijn dat Geertruida dan op de juiste plek staat.”

De middenvelder had meer mooi woorden over voor de matchwinner: ,,Hij is eigenlijk waar Feyenoord voor staat. Hij komt 200 meter van stadion vandaan. Het is een hele goede jongen. Ik ben ook blij dat hij mee mag naar Oranje.”

'Scheidsrechters zijn ook mensen’

In de eerste helft had Feyenoord, na de droomstart, de wedstrijd minder onder controle. Ajax was agressiever en kwam op voorsprong, terwijl Hartman vroeg werd gewisseld uit angst voor een tweede gele kaart. ,,Ik wist eerst niet dat het om de kaarten ging", zei Kökcü. ,,Ik vroeg hem of hij geblesseerd was.” Of het rood had moeten zijn? Na het zien van de beelden moet Kökcü even lachen. ,,Scheidsrechter zijn ook maar mensen.”

Over het kampioenschap wilde hij nog niks zeggen. ,,We staan 6 punten voor, het is nu even tijd voor een feestje en daarna weer focus de volgende wedstrijden.” Hij sloot af met nog een sneer naar Ajax. ,,Zij praten veel, maar wij gaan met 3 punten naar huis.”

