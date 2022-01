Feyenoord-aanwinst Cole Bassett telt al af naar derby tegen Sparta: ‘Namli straks niet mijn vriend’

Door Mikos Gouka

Als Feyenoord op 6 februari de competitie hervat met de Rotterdamse derby in eigen Kuip zullen de papieren van Bassett wel in orde zijn. ,,Ik mag nu nog niet met de groep meetrainen in afwachting van mijn werkvergunning. Maar dat zou deze week in orde moeten zijn. En hopelijk zit ik er dan meteen bij.‘’

Bassett, die opvallend makkelijk praat, zat zondag in Nijmegen in De Goffert naar zijn nieuwe ploeggenoten te kijken. Hij kon op die manier meteen een inschatting maken over het verschil in niveau tussen de eredivisie en de MLS. ,,De MLS is er de laatste jaren zeker op vooruit gegaan’', zegt hij. ,,Maar ik zag in Nijmegen dat Feyenoord erg veel de bal had. Veel meer dan mijn vorige club Colorado Rapids de bal had in wedstrijden. Het is trouwens wel grappig dat je hier gewoon naar een uitwedstrijd kan rijden, in de Verenigde Staten is dat eigenlijk alleen onmogelijk qua reistijd.’’

Volledig scherm Gregg Berhalter, de bondscoach van Amerika, speelde bij PEC Zwolle samen met Arne Slot. © AFP

Bassett is alleen naar Rotterdam gekomen, maar het is een Spartaan die hem een beetje op weg helpt. Younes Namli was door FC Krasnodar verhuurd aan Colorado Rapids en streek onlangs neer bij de komende tegenstander. ,,Ik kende niemand die Feyenoord echt kende, maar Younes zei meteen dat dit bij mij en mijn kwaliteiten als speler past. Het is fijn dat hij ook in Rotterdam is, al is hij straks bij de derby natuurlijk voor even niet mijn vriend.‘’

Quote Het nationale elftal van Amerika speelt een beetje als Feyenoord, zie ik. Ik zie het wel zitten. Cole Bassett

Bassett is de tweede Amerikaan in de Kuip. ,,Volgens mij was verdediger Cory Gibbs de enige Amerikaan die ooit al eens voor Feyenoord speelde. Onze bondscoach Greg Berhalter speelde ooit met Arne Slot bij PEC Zwolle. Ze spraken elkaar voor mijn komst en Berhalter kon mij meteen vertellen wat ik hier allemaal kon verwachten van de club en de trainer. Het nationale elftal van Amerika speelt een beetje als Feyenoord, zie ik. Ik zie het wel zitten. Ik heb één interland gespeeld, tijdens mijn debuut tegen Bosnië Herzegovina scoorde ik ook meteen de winnende goal. Deze week zijn er weer interlands, maar ik krijg van de bondscoach de tijd en de kans om hier te wennen aan Feyenoord, aan Rotterdam en aan mijn nieuwe omgeving.’’