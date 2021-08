Feyenoord als welkome nieuweling in Eredivisie Vrouwen: ‘Goed voor uitstraling van competitie’

Door Daniël Dwarswaard



Voor Manon Melis (34), oud-international die voor de Leeuwinnen 59 keer scoorde in 136 wedstrijden, is zondag een bijzondere dag. Dat haar club Feyenoord zondag debuteert (uit tegen ADO Den Haag) is ook best een beetje emotioneel. Als jonge fan van de Rotterdamse club was een eredivisiewedstrijd voor vrouwen iets voor in een ander universum. Pas vier jaar geleden startte de club met een meisjesteam, nu staat er een eredivisieploeg.



,,Een bekroning’’, zegt Melis, coördinator vrouwenvoetbal bij haar club, die merkt dat de entree van Feyenoord leeft. Bij de aankondiging al, bij de eerste training en zondag dus de eerste wedstrijd bij het team van trainer Danny Mulder. ,,Wij zijn natuurlijk nog niet zo ver als FC Twente, PSV en Ajax die al jaren bezig zijn met hun vrouwenploeg. Maar dat nu alle topclubs vertegenwoordigd zijn is goed voor de uitstraling van de competitie.’’