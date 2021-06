Feyenoord bevestigt met komst Guus Til eerste aanwinst voor nieuwe seizoen

Hoewel de transfer al een tijd in de lucht hing, is vandaag eindelijk de kogel door de kerk. Technisch directeur Frank Arnesen is blij met de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen. ,,Met Guus Til voegen we het type middenvelder toe dat niet alleen bekend is met, maar ook heel goed geschikt is voor het type voetbal dat de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot voor ogen heeft", zegt Arnesen. ,,Een lopende middenvelder met scorend vermogen die op meerdere posities in de middelste linie uit de voeten kan. Een directe versterking voor ons en een kans voor Guus om zich weer te laten zien.”



De 23-jarige Til speelde van 2017 tot en met 2019 drie seizoenen voor AZ. Daarin maakte hij 23 treffers in 76 competitiewedstrijden. In 2018 maakte Til zijn debuut als international en even later tekende hij in Rusland bij Spartak Moskou, maar dat avontuur leidt nog niet tot succes. Vorig seizoen werd hij nog uitgeleend aan Freiburg, volgend seizoen speelt hij dus op leenbasis voor Feyenoord.