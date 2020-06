Feyenoord: Christian Conteh speler voor de toekomst

Conteh is niet transfervrij, de Rotterdammers moeten een vergoeding neerleggen bij de club uit de Tweede Bundesliga waar trainer Jos Luhukay gisteren ondanks een doorlopend contract vertrok.

De in Hamburg geboren Conteh heeft Ghanese roots en beschikt pas kort over een Duits paspoort. Hij speelde derhalve geen jeugdinterlands voor Duitsland. De linkerspits wordt niet naar Rotterdam gehaald als alternatief voor de geblesseerde Luis Sinisterra. ,,Conteh is echt iemand voor de toekomst’’, klinkt het in Rotterdam.

Conteh is weer fit na een fysiek zeer moeizaam seizoen. Een hardnekkige hamstringblessure bleef hem keer op keer parten spelen, de aanvaller kwam dan ook slechts zeven wedstrijden in actie. Feyenoord ziet in de 20-jarige aanvaller iemand die de club op termijn aan een flinke transfersom moet kunnen helpen.