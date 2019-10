Feyenoord-crisis: ‘Met zoveel domoren in je elftal, maakt Guardiola ook niks klaar’

Door Wietse Dijkstra

Hoe het nu verder moet met Feyenoord? ,,Daar kun je vijf kranten mee vol schrijven’’, zegt Jan Everse, ex-speler van de club en voormalig trainer van onder meer Sparta en PEC Zwolle. ,,Dit is niet van vandaag of gisteren. Het is al jaren kommer en kwel bij die club. Dat ene kampioensjaar heeft heel veel verbloemd. Daarna is er niets meer gebeurd. Dat is het verhaal. Ik heb niet één goede aankoop gezien.’’

Enquete Poll Moet Stam vertrekken bij Feyenoord? Ja

Nee Moet Stam vertrekken bij Feyenoord? Ja (50%)

Nee (50%)

Maar dat de selectie onder Jaap Stam dit seizoen zó slecht zou presteren, had toch ook niemand kunnen voorzien. De spelers die zondag faalden moeten het tij zien te keren, vindt John de Wolf. ,,Ik weet, het klinkt kort door de bocht, maar om rust te creëren heb je resultaten nodig’’, zegt het voormalig boegbeeld van de Rotterdammers. ,,Ik heb dit in de jaren ‘90 ook wel meegemaakt. Het enige medicijn is resultaat. Als groep moet je bij elkaar blijven, één plan hebben en dat uitvoeren. De spelersgroep en de staf moeten het doen.’’

Makkelijker gezegd dan gedaan in een periode dat de hele club stuurloos lijkt. ,,Er zal duidelijkheid moeten komen’’, zegt De Wolf. ,,Als trainer van Spakenburg heb ik dit seizoen ook meegemaakt dat de technisch directeur weg ging en er andere mensen aan het bewind kwamen. Dat is natuurlijk van een heel ander kaliber dan Feyenoord, maar ook bij ons was er veel negativiteit. Daar probeerde ik de groep voor af te schermen. Ik weet hoe moeilijk het kan zijn bij Feyenoord. Maar je moet blijven geloven in de dingen die je moet doen. Met wat er omheen gebeurt, moet je je als groep niet bezig houden.’’

Quote Het aankoopbe­leid van Feyenoord is al jaren dramatisch. De selectie waar Jaap mee moet werken, heeft niet het niveau. Jan Everse

Everse vreest echter dat er met deze spelersgroep voor Stam weinig eer te behalen is. ,,Het aankoopbeleid van Feyenoord is al jaren dramatisch’’, zegt hij. ,,De selectie waar Jaap mee moet werken, heeft niet het niveau. Zelfs Heracles speelt een beter positiespel. Dat is niet de schuld van de trainer. Met de spelers die Feyenoord heeft kún je geen goed positiespel spelen.’’

Feyenoord deze eeuw na 11 duels:

Ook bij de fitheid van de Rotterdamse selectie heeft Everse zijn vraagtekens. ,,Narsingh, Fer en Karsdorp zijn niet fit teruggekomen uit het buitenland. Mat Haps is altijd wel wat en Jörgensen is altijd ziek, zwak of misselijk. Dan heb je het over vijf basisspelers die nauwelijks belastbaar zijn. Haal nou eens een goede speler binnen. Wie dat moet doen? Ik zou bij god niet weten wie nu de baas is bij Feyenoord. Wat ook ontbreekt is een heel goede scout. Wat heeft de scouting nou eigenlijk voortgebracht?’’

Van de jeugdopleiding is Everse evenmin onder de indruk. ,,Wat uit de jeugd komt, is niet goed genoeg voor Feyenoord 1. Ze missen vaak handelingssnelheid, hebben geen functionele techniek en geen gevoel voor positie. Een speler als Kökcü vind ik niets bijzonders. Ik zie geen spelers als De Jong, De Ligt of Van de Beek doorkomen.’’

Toch kan de huidige ploeg veel beter, meent De Wolf. ,,Dat hebben ze toch laten zien? Deze groep móet beter. De discipline zal aangehaald moeten worden. Het kan niet dat je zoals tegen Ajax zoveel ruimtes weggeeft.’’

Quote Dat Feyenoord zich zo naar de slachtbank liet leiden, was schrikba­rend. John de Wolf

De Wolf had het wel geweten als hij zondag in het veld had gestaan. ,,Als ik centrale verdediger ben en de back loopt overal behalve waar hij moet lopen, dan ga ik hem toch even bij zijn kippennek pakken’’, zegt hij. ,,Hij laat mij dan immers ook verzuipen. De discipline op het veld is zó belangrijk. Ik heb zelf ook slechte wedstrijden gespeeld waarin ik geen bal raakte, maar dan zorgde ik er wel voor dat ik het om me heen goed neerzette. Voor Ajax leek het wel een trainingswedstrijdje. Dat Feyenoord zich zo naar de slachtbank liet leiden, was schrikbarend.’’

Is dat Stam aan te rekenen? De Wolf: ,,Over de trainer ga ik me niet uitlaten. Om te weten wat daar gebeurt moet je er hele dagen bij zitten.’’

,,De trainer is altijd verantwoordelijk’’, zegt Everse, die Stam in Zwolle als zijn assistent had. ,,Maar als je afspraken maakt en je staat te slapen, zoals Karsdorp bij de 1-0 van Ajax, dan kun je afspraken maken wat je wil. Het zijn bijna allemaal slaapkoppen. Met zoveel domoren in je elftal, maakt Guardiola ook niks klaar. Die zou na twee weken huilend weglopen. Stam heeft bij de supporters weinig krediet. Maar ik zou niet weten wie het met dit materiaal beter zou doen.’’

Volledig scherm Rick Karsdorp (l) is zijn tegenstander Quincy Promes kwijt. © BSR Agency