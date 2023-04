Feyenoord doet met zege in derby bij Sparta gouden zaken in jacht op landstitel

De snelle treffer van Igor Paixao zorgde voor dolle vreugde op de tribunes van het Kasteel, waar ook buiten het uitvak veel supporters van de koploper een plaatsje hadden gevonden. Kort na de 0-0 van concurrent Ajax in Deventer tegen Go Ahead Eagles sloeg Feyenoord ook meteen zelf toe. Paixao, de vervanger van de geschorste Oussama Idrissi, schoot hard en hoog binnen nadat hij een door keeper Nick Olij weggestompte corner had opgevangen. Feyenoord controleerde de wedstrijd tot betrekkelijk uit het niets opeens de gelijkmaker viel. Mica Pinto kwam van rechts naar binnen en schoot de bal achter keeper Timon Wellenreuther in de bovenhoek. Een fraaie treffer die ervoor zorgde dat Feyenoord weer op jacht moest naar een doelpunt.

Er was een kans voor Alireza Jahanbakhsh die nipt voorlangs schoot, maar vooral Sparta ging met gebogen hoofd naar de kleedkamer. Een counter met Joshua Kitolano en Vito van Crooij had de 2-1 moeten opleveren. Van Crooij strandde in vrije positie op Timon Wellenreuther. Paixão kwam in balbezit, maar de kleine Braziliaan bracht zijn ploeg meteen weer in problemen door onnodig balverlies te lijden. De voorzet die Van Crooij gaf kwam tegen de arm van Mats Wieffer en arbiter Dennis Higler was streng en wees naar de stip. Van Crooij strandde wederom op Wellenreuther, die na zijn redding in de Arena op het schot van Mohammed Kudus wederom een enorm belangrijke reflex in huis had.

Timon Wellenreuther onderscheidt zich met een gestopte penalty.

Die had Spartaan Mike Eerdhuijzen ook kort na rust. Paixão zette Sebastian Szymanski helemaal vrij voor het doel, maar de Pool verzuimde de reuzenkans te verzilveren. Eerdhuijzen blokte de inzet en hield de 1-1 op het scorebord.

Na een schot van Van Crooij in de handen van Wellenreuther kreeg Szymanski vanuit een moeilijke hoek wederom de kans op 1-2, maar zijn schot met links ging voorlangs. Op aangeven van Paixão schoot Santiago Giménez hoog over. Het was uitstel van executie. Een slechte uittrap van Olij betekende alsnog de 1-2. Jahanbakhsh was de aangever en de makkelijk bij Eerdhuijzen weggelopen Giménez tikte vakkundig binnen: 1-2.

Sparta was verslagen, zeker toen David Hancko even later de 1-3 achter Olij werkte en die goal vierde met de volledige reservebank. De op papier zwaarste wedstrijd in de laatste reeks van acht partijen leverde geen schade op. De aanhang zong ‘Feyenoord, Feyenoord, we worden kampioen’. En er zullen steeds minder mensen zijn die daar aan twijfelen. Ook niet in Amsterdam, Eindhoven en Alkmaar.

