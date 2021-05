Feyenoord echt de laatste klus van Dick Advocaat: ‘Het heeft ons allemaal veel energie gekost’

Koop­meiners klaar voor volgende stap? ‘Ik denk er veel aan en er komt ook best veel op me af’

18 mei Met een gemiddelde van 6,55 in dertig wedstrijden is Teun Koopmeiners (23) dit seizoen de winnaar van het spelersklassement van AD Sportwereld. ,,Ik ben altijd wel een constante speler geweest. En ik wil elk jaar ook een beetje meer. Dat is gelukt.’’