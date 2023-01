Feyenoord en Ajax door massa fans onthaald bij laatste trainingen voor Klassieker van zondag

In het verleden was het regelmatig onrustig rond de laatste training van Feyenoord voor de Klassieker. Twee jaar geleden ging het nog flink mis en voerden de politie en de ME charges uit toen honderden voetbalfans zich bij het trainingscomplex hadden verzameld.

De politie fouilleerde destijds op last van de burgemeester preventief om onder meer zwaar vuurwerk te onderscheppen. Op het moment dat supporters politieauto’s bekogelden besloot de politie in te grijpen en charges uit te voeren. Zes ME’ers moesten met oorsuizen naar het ziekenhuis worden vervoerd, omdat vlak bij hen een nitraatbom ontplofte. Acht mensen werden aangehouden.

Steven Berghuis

In aanloop naar het duel van zondag zijn er vooral kopzorgen over het gedrag van de Feyenoord-fans richting Steven Berghuis. De aanvaller stapte anderhalf jaar geleden over naar Ajax en dit is het eerste onderlinge duel waarbij weer publiek welkom is. De Rotterdamse club roept de fans op zich te gedragen.