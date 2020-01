Feyenoord-fans mogen met hetzelfde kaartje restant mistduel zien

Meijers verrast door opgestapte Selimi: ‘Ik train pas 30 jaar, ik heb dit niet eerder meegemaakt’

14:39 Argjend Selimi is in zijn wiek geschoten. De rechtsbuiten van Spakenburg, afkomstig uit de boezem van de club, is furieus vanwege het feit dat hij gisteren in het verloren bekerduel met Ajax (7-0) niet mocht invallen. Hij stapt op. ,,We willen zo snel mogelijk een gesprek met Argjend.”