Feyenoord gaat finale tegen AS Roma op grote schermen in de Kuip uitzenden

,,De voorbereidingen zijn al gaande”, sprak Kuip-directeur Jan van Merwijk vrijdag. Het is nog niet bekend hoe het programma er precies uit zal gaan zien. De aftrap in Tirana is om 21.00 uur.



In mei 2017 was de Kuip ook al het toneel van een wedstrijd-op-afstand bij de overigens verloren kampioenswedstrijd bij Excelsior. Toen keken 47.000 supporters - seizoenkaarthouders - mee op vier grote schermen die rond de middencirkel op het veld waren opgesteld. In 1993 gebeurde dat voor het eerst, bij de kampioenwedstrijd van Feyenoord bij FC Groningen. De Kuip zat die middag vol met circa 33.000 kijkers die op een groot scherm meekeken.



Het AD en ondernemer Aziz Yagoub hebben voor 25 mei een festijn opgezet op het Willemsplein in Rotterdam, waarbij 5000 mensen de finale in Tirana kunnen zien. Volgens de organisatie gaat het hier om het grootste scherm in de stad. Dat komt te staan aan de noordelijke voet van de Erasmusbrug. Het terrein gaat om 18.00 uur open.