Feyenoord haalt ook assistent-trainer Pusic weg bij AZ

Technisch directeur Frank Arnesen heeft namens Feyenoord na Arne Slot ook assistent Marino Pusic weggehaald bij AZ. Pusic (49) was sinds de zomer van 2019 assistent trainer in Alkmaar. Eerst onder Slot en na het ontslag van de toekomstig hoofdtrainer van Feyenoord ook onder diens vervanger Pascal Jansen.

Door Mikos Gouka en Sjoerd Mossou

Dat Feyenoord opnieuw in Alkmaar hengelt, ligt gevoelig bij AZ. Er was al sprake van flinke spanning tussen AZ en Feyenoord na de transfer van Slot. Toen beide ploegen vorige week tegenover elkaar stonden in de Kuip, waren er wat woordenwisselingen in de Kuip. Arnesen en algemeen directeur Robert Eenhoorn kregen het verbaal met elkaar aan de stok.

AZ is vorige week op de hoogte gesteld van de interesse van Feyenoord in Pusic door Pusic zelf. Daarbij werd duidelijk dat de assistent ingaat op de aanbieding. Met het oog op de wedstrijd van morgen tegen Ajax stelde de club een verder gesprek met Pusic over de het vervolg van het seizoen uit tot volgende week.

Pusic werd na het gedwongen vertrek van Slot niet naar voren geschoven als de nieuwe hoofdtrainer in Alkmaar. De in Mostar (Bosnië-Herzegovina) geboren trainer had daar wel de papieren én de ervaring voor.

Pusic werkte eerder in de jeugdopleiding van Vitesse/AGOVV en later bij NAC (assistent), Inter Baku en FC Twente. Die laatste ploeg bracht hij na de degradatie terug naar de eredivisie, maar de landstitel betekende meteen ook zijn einde in Enschede. Slot belde hem vervolgens op en haalde hem naar Alkmaar. Datzelfde deed hij recent weer, alleen dit keer voor een hereniging in de Rotterdamse Kuip. Pusic gaat samen met John de Wolf straks Slot ondersteunen. Of er nog een derde assistent zal worden aangesteld, is onduidelijk.

Bekijk onze trending sportvideo’s in onderstaande playlist: