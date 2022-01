Feyenoord heeft Amerikaans international Cole Bassett (20) bijna binnen

Eredivisie-baas: ‘We mogen hier niet naar het stadion, maar we gaan wel met 5000 man naar Abu Dhabi’

Een week eerder dan de eredivisie is de competitie in de Keuken Kampioen Divisie hervat. In het inmiddels bekende decor van lege stadions. En het lijkt onwaarschijnlijk dat de tribunes op korte termijn wél vol zitten. Eredivisie CV-baas Jan de Jong slaakt een noodkreet. ,,Dit valt niet meer uit te leggen.’’

