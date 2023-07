Feyenoord heeft beet: Calvin Stengs gaat vierjarig contract tekenen in de Kuip

Oud-voetballer Gerald Sibon heeft met (en op) deze baan de clubs voor het uitzoeken: ‘Dit is geweldig’

De man met elf clubs achter zijn naam heeft er nu veertien in de tas. Welkom in de nieuwe wereld van oud-profvoetballer Gerald Sibon (49), sinds kort golfleraar in Leeuwarden en Steenwijk.