Feyenoord heeft geen kind aan Volendam en klaart routineklusje eenvoudig

Feyenoord had zondag geen kind aan Volendam. Na de succesvolle avond tegen Lazio Roma pakte de ploeg van Arne Slot met twee vingers in de neus de volle buit in een kletsnat Volendam.

Door Mikos Gouka



‘Alle ballen op Henkie’ brulden de supporters van Volendam. Het was een noodkreet gericht aan trainer Wim Jonk om nog iets van de wedstrijd te maken tegen Feyenoord. De poging van Volendam om er een echte wedstrijd van te maken faalde jammerlijk. Ook met Veerman, die tien minuten voor tijd mocht opdraven, was Feyenoord heer en meester.

Als Volendam het plan had gehad om Feyenoord na een zware inspanning tegen Lazio Roma meteen bij de strot te grijpen, dan was daar in elk geval niets van terug te zien. Feyenoord kon het drie dagen na het succes in de Europa League tegen de Italianen opbrengen om de hekkensluiter ver naar achteren te brengen.

De ploeg van trainer Arne Slot creëerde kans op kans en de openingstreffer van spits Danilo was een logische afspiegeling van de krachtsverhoudingen. De spits van Feyenoord nam een voorzet van Javairo Dilrosun soepel aan en schoof de bal met speels gemak langs keeper Filip Stankovic in de hoek.

Volledig scherm Sebastian Symanski. © Pro Shots / Kay Int Veen

De Braziliaan Danilo is de enige speler die dit seizoen in de eredivisie in alle uitwedstrijden van zijn club direct betrokken is geweest bij een treffer. Met zijn achtste goal wees hij Feyenoord de weg in Volendam. Vlak voor rust was de aanvaller wederom belangrijk voor zijn ploeg met een assist op Sebastian Szymanski. De Pool schoot de bal vakkundig langs Stankovic, daarmee de eenzijdige wedstrijd eigenlijk al definitief in het slot gooiend.

Na een optreden van volkszanger Henk Dissel halverwege poogde de dolende ploeg van trainer Wim Jonk er nog een wedstrijd van te maken, iets dat eerder wel was gelukt tegen Ajax waar een achterstand van 0-3 nog bijna werd weggepoetst. Daar was tegen Feyenoord nooit sprake van. De Rotterdammers joegen niet fanatiek op de 0-3, maar hielden de rijen defensief wel gesloten.

Volledig scherm Santiago Giménez kreeg 20 minuten in Volendam. © ANP

Slot bracht Patrik Walemark en Marcos Lopez om Igor Paixao en Quilindschy Hartman af te lossen. De aanhang van Feyenoord schreeuwde nog om Santiago Giménez, de held van de ontmoeting met Lazio. De Mexicaan kreeg twintig minuten van Slot als vervanger Danilo. Eenmaal verscheen hij oog in oog met keeper Stankovic maar de doelman van Volendam keerde de poging vakkundig.

Zo bleef Volendam een grote nederlaag bespaard. Dat vond Feyenoord prima. Na de confrontatie met Lazio Roma die achteraf aanvoelde als een feestavond, leverde ook het bezoek aan Volendam de volle buit op.

Feyenoord weet dat het met twee resterende thuiswedstrijden tegen Cambuur en Excelsior nog goede zaken voor de lange winterstop kan en moet doen. Vervolgens kan Slot in de weken die tussen de stop en de hervatting van de competitie zitten nog meer schaven aan zijn spelpatronen. Die waren in Volendam vooral in de eerste helft te zien en dat bleek voldoende voor de achtste competitieoverwinning van het seizoen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.