Feyenoord heeft met Mikki van Sas gewenste nieuwe keeper binnen: ‘Cirkel is rond’

„De laatste dagen is het snel gegaan, en ik ben er trots op dat ik me nu speler van Feyenoord mag noemen”, vertelde Van Sas via de clubwebsite. „De cirkel is in zekere zin rond. Ooit ben ik in de F-jes al gescout en nu ben ik vele jaren later weer terug als contractspeler, met een hele hoop ervaring die ik onder andere heb opgedaan bij Manchester City. Hier bij Feyenoord wil ik de volgende stappen zetten in mijn carrière en ik hoop te kunnen bijdragen aan verder succes van de club.”