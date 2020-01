Feyenoord heeft Slowaakse spits Bozenik binnen

Bozenik moet de concurrentie aangaan met Nicolai Jørgensen, maar het idee is dat de Deen de eerste spits blijft in de Kuip. De Slowaak komt over van MSK Zilina en beschikte daar over een contract tot de zomer van 2022. Hij scoorde dit seizoen voorlopig drie keer in zestien competitieduels. In totaal staat Bozenik bij MSK Zilina op 19 goals en 6 assist na 58 wedstrijden. MSK Zilina werd in het seizoen 2016/2017 kampioen van Slowakije, eindigde de afgelopen twee seizoenen als vierde en staat nu op een tweede plaats.



Er waren meer clubs in de markt zijn voor de jonge aanvaller waaronder Hamburger SV. Bozenik is achtvoudig international van Slowakije en scoorde al vier keer voor de nationale ploeg.