Feyenoord hijst de regenboogvlag bij De Kuip: ‘Dit is een goed moment’

Met video Memphis Depay geeft schoenen weg na zege: ‘Die heb ik toch niet meer nodig’

Oranje heeft een moeizame, maar toch mooie overwinning behaald tegen Wales (3-2) in de Nations League. Dat zei aanvoerder Matthijs de Ligt bij de NOS. ,,Dat we toch nog winnen na een heel zwaar seizoen is mooi. We hebben opnieuw ‘spirit’ getoond. We mogen blij zijn.”

15 juni