Feyenoord hoopt op hulp KNVB en gemeente met oog op eventuele Europese finale, maar dat lijkt tevergeefs

Natuurlijk is de thuiswedstrijd zondag tegen FC Utrecht erg belangrijk voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot wil immers op plek drie finishen en zo een ticket voor de voorronde van de Europa League in de wacht slepen. Maar in en rond de Kuip gaat het uiteraard ook al over de dubbele confrontatie met Olympique Marseille, komende donderdag in de Kuip en een week later in Zuid-Frankrijk.

Feyenoord hoopt op hulp vanuit Zeist om de ploeg in optimale conditie aan de start van de belangrijke wedstrijden te krijgen. In dat opzicht heeft de club kort gezegd drie wensen. De eerste, FC Utrecht-thuis niet op zondagmiddag maar op zaterdagavond spelen, is al afgewezen. ,,Niet door de KNVB, maar door de gemeente Rotterdam’', zegt Arne Slot. ,,Dat kon niet worden aangepast en dat is jammer, want het helpt als je iets meer rust krijgt.’’

De tweede wedstrijd waar Feyenoord eventueel op hulp van de KNVB hoopt is die van volgende week zondag in Limburg tegen Fortuna Sittard. Die valt precies tussen de beide wedstrijden tegen Olympique Marseille. De KNVB paste het aanvangstijdstip al aan van 14:30 naar 16:45, maar ideaal zou zijn als de wedstrijd wordt uitgesteld. ,,Dat verzoek hebben we nog niet ingediend’', zegt Slot. ,,We praten er intern over en denken er over na. Maar dat het helpt om een halve finale te overleven, daar zal geen discussie over zijn.’’

Nauwelijks ruimte

Toen de KNVB maanden geleden met het competitieprogramma naar buiten kwam was de boodschap vanuit Zeist dat er nadrukkelijk rekening zou worden gehouden met de clubs die eventueel ver zouden komen in Europa. Zoals dat in 2017 ook gebeurde toen Ajax een zegereeks in de Champions League liet noteren en de duels in de eredivisie werden verschoven. Dit keer lijkt er nauwelijks ruimte in het schema om duels uit te stellen. De play-offs starten immers snel na de reguliere competitie en de vier interlands van de Nations League mogen ook niet in de knel komen.

,,We zouden graag zien dat er wordt meegedacht, maar dat is niet eenvoudig'', zegt Slot. ,,Of het haalbaar is om iets te doen met het speelweekeinde waarin wij naar Fortuna Sittard moeten, is lastig te zeggen. We spelen nu om 16:45 in plaats van 14:30, maar we oriënteren ons er nog over of we het verzoek moeten indienen of dat speelweekeinde helemaal moet worden aangepast.‘’

Of het belang van Feyenoord en dus het totale Nederlandse voetbal niet gewoon voor het belang van de eredivisie moet gaan, lijkt een logische vraag. Slot denkt even na. ,,Maar dan moet het wel kunnen. Er moet ergens ruimte zijn. Als we de vraag inderdaad stellen aan de KNVB, dan zijn wij benieuwd hoe er gereageerd gaat worden. Of dat op dezelfde manier gaat als destijds in 2017.’'

En na de uitwedstrijd tegen Marseille moet Feyenoord drie dagen later in de Kuip tegen PSV. Een wedstrijd die beslissend kan zijn in de strijd om de landstitel, maar ook eentje waarin Feyenoord resultaat lijkt te moeten halen om FC Twente van zich af te kunnen houden in de strijd om plek drie. Ajax zal bijvoorbeeld hopen dat Feyenoord die middag messcherp voor de dag zal komen en niet dodelijk vermoeid of met personele problemen na een ongetwijfeld zware wedstrijd in het Stade Vélodrome in Marseille een paar dagen eerder. ,,Ook over die wedstrijd denken we na. Of de wedstrijd tegen PSV later kan qua tijdstip bijvoorbeeld.’’

Inktzwart scenario

Er is zelfs een inktzwart scenario denkbaar dat Feyenoord in de play-offs terecht komt in de eredivisie en ook de finale van de Conference League speelt op 25 mei in Tirana. In dat geval komen er dus nog extra wedstrijden na de reguliere competitie die een eventuele aanloop naar de eindstrijd in Albanië qua fitheid ernstig zouden kunnen verstoren. Over dat scenario wil Slot uiteraard (nog) niet filosoferen. Maar dat er in Zeist met het zweet in de handen wordt gekeken naar de komende weken van Feyenoord, dat lijkt wel duidelijk.

,,Tegen FC Utrecht missen we Toornstra en hoogstwaarschijnlijk ook Til en Jahanbakhsh'', zegt Slot. ,,Walemark viel tegen Praag in als aanvallende middenvelder maar dat heb ik toen als snel weer aangepast. Ook omdat we kort na zijn invalbeurt op voorsprong kwamen en we geen doelpunt meer nodig hadden. Ik heb toen Kökçü daar laten spelen, maar we hebben genoeg opties om het op te lossen.’’

Daar zou ook Philippe Sandler een rol in kunnen spelen. De bij Troyes weggehaalde speler kwam na zijn komst naar de Kuip in januari nog niet eenmaal in actie, maar Sandler traint wel al twee weken voluit mee. ,,En dat gaat goed. Hij zit, zeker als je kijkt naar de personele bezetting al snel tegen een invalbeurt aan’', zegt Slot. De speler is ook ingeschreven voor de Conference League, waar de Amerikaan Cole Bassett dat niet is. De bedrijvige middenvelder is er uiteraard wel bij tegen FC Utrecht, als wisselspeler.