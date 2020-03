Feyenoord houdt rekening met coronavirus: spelers meteen naar huis

Interview Rijkaard keert niet terug in voetbalwe­reld: ‘Ik mis het leven in de spotlights helemaal niet’

14:19 Frank Rijkaard (57) opent vandaag een nieuw Cruyff Court op het Balboaplein in Amsterdam-West, waar hij als kind al voetbalde met Ruud Gullit. ,,Ik geniet zeker van de herinneringen, maar in het voetbal zie je me niet meer terug.’’